Die Farben bleiben – ein Rapidler wird Austrianer

Die unmittelbare Zukunft von Rapid-Angreifer Dominik Weixelbraun ist geklärt. Der 22-jährige Linksfuß, der in der vergangenen Saison für den Rekordmeister in der Conference-League-Quali getroffen hat, wird die Hütteldorfer zumindest für eine Saison verlassen. Er bleibt allerdings in der Bundesliga und geht für die Austria auf Torjagd.
Allerdings nicht für jene vom Wiener Verteilerkreis, sondern für jene aus Lustenau. Der Bundesligaaufsteiger aus dem Ländle gab am Donnerstag bekannt, dass Weixelbraun für ein Jahr leihweise verpflichtet wird. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, wird er in einer Aussendung zitiert. „Der Verein wirkt unglaublich familiär, das Umfeld ist sehr herzlich und ich habe direkt gemerkt, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Ich möchte die Chance nutzen, mich sportlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ich kann es kaum abwarten, vor den Fans auf dem Platz zu stehen.“
Vielseitig und mit viel Potenzial
Auch bei den Vorarlbergern ist man froh, dass der Deal zustande gekommen ist. „An Dominik waren wir schon länger interessiert. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn nun für die Austria gewinnen konnten“, erklärt Austrias Sportdirektor Dieter Alge. „Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der mehrere Positionen in der Offensive bekleiden kann und unserem Spiel zusätzliche Flexibilität verleiht. Wir sind überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm.“
Die gute Nachricht für Weixelbraun: Im Hinblick auf die Trikotfarben muss er sich im Ländle nicht umgewöhnen. Denn wie bei Rapid wird er in Lustenau bei Heimspielen in Grün-weiß auflaufen...
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