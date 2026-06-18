Die Farben bleiben – ein Rapidler wird Austrianer

Allerdings nicht für jene vom Wiener Verteilerkreis, sondern für jene aus Lustenau. Der Bundesligaaufsteiger aus dem Ländle gab am Donnerstag bekannt, dass Weixelbraun für ein Jahr leihweise verpflichtet wird. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, wird er in einer Aussendung zitiert. „Der Verein wirkt unglaublich familiär, das Umfeld ist sehr herzlich und ich habe direkt gemerkt, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Ich möchte die Chance nutzen, mich sportlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ich kann es kaum abwarten, vor den Fans auf dem Platz zu stehen.“