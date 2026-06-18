Angestellte mit Messer bedroht und beraubt

In Feldkirch-Altenstadt in Vorarlberg ist in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle überfallen worden. Ein maskierter Unbekannter hatte eine Mitarbeiterin dazu genötigt, ihm das Bargeld in der Kassa auszuhändigen, anschließend trat er die Flucht an. Vom Täter fehlt jede Spur, die Fahndung läuft.
Laut Informationen der Polizei hat der maskierte Täter gegen 23 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Königshofstraße in Altenstadt betreten. Er war mit einem Messer bewaffnet, ging direkt auf die zu diesem Zeitpunkt einzig anwesende Mitarbeiterin zu und zwang diese zur Herausgabe des in der Kassa verwahrten Bargeldes. Nachdem ihm die Beute ausgehändigt worden war, floh er in eine unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung liegt vor
Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden in weiterer Folge vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen, welches am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durchführte. Der Gesuchte soll zwischen 17 und 25 Jahre alt sein. Er trug zur Tatzeit weiße Schuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Schildkappe.
Personen, die am späten Abend im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Telefon: 059133 80 3333) zu melden.
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