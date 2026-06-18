Angestellte mit Messer bedroht und beraubt

Laut Informationen der Polizei hat der maskierte Täter gegen 23 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Königshofstraße in Altenstadt betreten. Er war mit einem Messer bewaffnet, ging direkt auf die zu diesem Zeitpunkt einzig anwesende Mitarbeiterin zu und zwang diese zur Herausgabe des in der Kassa verwahrten Bargeldes. Nachdem ihm die Beute ausgehändigt worden war, floh er in eine unbekannte Richtung.