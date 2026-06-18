Rätselhafter Gestank: Supermarkt evakuiert

Schauplatz des „olfaktorischen Angriffs“ war ein Lebensmittelmarkt in der Sulzer Müsinenstraße. Nachdem mehrere Angestellte und Kunden gegen Mittag über einen beißenden Geruch geklagt hatten, der noch dazu Reizhusten-Anfälle auslöste, wurde das Geschäft umgehend evakuiert. Insgesamt sind von den Mitarbeitern 23 Personen vorsorglich ins Freie gebracht worden.
Ursache bleibt ein Rätsel
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten unter Atemschutz vor und führten im gesamten Gebäude umfangreiche Messungen durch. Jedoch konnten keinerlei Hinweise auf ein technisches Gebrechen, ein Gasleck oder andere gefährliche Stoffe gefunden werden. Sämtliche technischen Anlagen wurden vorsorglich außer Betrieb genommen. Auch die folgenden Überprüfungen durch hinzugezogene Techniker verliefen negativ.
Drei Personen mussten zur weiteren medizinischen Überwachung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Nach erfolgter Entlüftung und neuerlichen Kontrollmessungen wurde der Markt wieder freigegeben.
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