Rätselhafter Gestank: Supermarkt evakuiert

Großeinsatz in der Vorarlberger Gemeinde Sulz: Wegen eines unbekannten, stechenden Geruchs musste am Mittwoch ein Lebensmittelmarkt geräumt werden. 23 Personen wurden evakuiert. Drei von ihnen kamen aufgrund eines Reizhustens vorsorglich ins Spital. Die Ursache für den beißenden Gestank ist nach wie vor ein Rätsel.