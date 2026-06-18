Partymeile in Boston: Jetzt sind Schotten dicht

„Wir wissen, dass wir die besten Fans der Welt haben, und wir wissen auch, wie lange sie auf diesen Moment gewartet haben. Sie werden ihn so oder so genießen, aber unsere Aufgabe ist es, ihnen echte Momente zu schenken, über die sie jubeln können“, sagte Kapitän Andrew Robertson. Das 1:0 gegen Haiti war der erste schottische WM-Sieg seit 36 Jahren. Seitdem gleicht Boston einer Partymeile. „Wir sind seit über 30 Jahren hier, und so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir haben den Umsatz vom St. Patrick“s Day verdreifacht“, sagte Noelle Somers, Geschäftsführerin der Hennessy“s Bar.