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„Rock me Sepp“: Golfstar bekommt eigenen Falco-Mix

Sport-Mix
18.06.2026 10:23
Sepp Straka brauchte zuletzt in Kitzbühel Security-Mitarbeiter, weil die Begeisterung um ihn so ...
Sepp Straka brauchte zuletzt in Kitzbühel Security-Mitarbeiter, weil die Begeisterung um ihn so groß war.(Bild: Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Warum Golfstar Sepp Straka in den noblen Hamptons vor den Toren von New York beschwingt in die 126. US Open geht, wieso Marko Arnautovic ihm als Typ taugt und Steffen Hofmann sein Kindheits-Idol war.

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Die Metropolregion New York erlebt gerade Sporttage der Superlative. Heute beginnen auf Long Island im historischen Shinnecock Hills Golf Club die US Open. Dazu feiern die Basketballer der New York Knicks ihren NBA-Meistertitel mit einer großen Parade. Weiters gehen Heimspiele der Baseballer der New York Yankees über die Bühne. Und Dienstag besiegte in East Rutherford bei der Fußball-WM Frankreich den Senegal mit 3:1. Straka verfolgt das Mega-Event genau, fiebert natürlich mit Österreichs Kickern mit: „Ich mag besonders Marko Arnautovic, er taugt mir als Typ extrem.“

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