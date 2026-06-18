„Rock me Sepp“: Golfstar bekommt eigenen Falco-Mix

Die Metropolregion New York erlebt gerade Sporttage der Superlative. Heute beginnen auf Long Island im historischen Shinnecock Hills Golf Club die US Open. Dazu feiern die Basketballer der New York Knicks ihren NBA-Meistertitel mit einer großen Parade. Weiters gehen Heimspiele der Baseballer der New York Yankees über die Bühne. Und Dienstag besiegte in East Rutherford bei der Fußball-WM Frankreich den Senegal mit 3:1. Straka verfolgt das Mega-Event genau, fiebert natürlich mit Österreichs Kickern mit: „Ich mag besonders Marko Arnautovic, er taugt mir als Typ extrem.“