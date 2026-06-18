Seit 20 Jahren wandert dieser Bär durch die Alpen

Mehr als zwei Jahrzehnte lang entgeht er Menschen, überquert unbemerkt Grenzen und kehrt immer wieder auf dieselben geheimen Pfade zurück. Forscher, Jäger und Bauern kennen seine Geschichte. Der legendäre Braunbär, den man den „alten Herrn der Alpen“ nennt, zählt zu den außergewöhnlichsten Wildtieren Europas. Seine erstaunliche Geschichte liest sich wie ein Abenteuer – und ist dennoch wissenschaftlich genau dokumentiert.