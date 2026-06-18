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Legendärer, alter Herr

Seit 20 Jahren wandert dieser Bär durch die Alpen

Bergkrone
18.06.2026 07:05
Mehr als 20 Jahre lang zieht dieser Braunbär schon durch Kärnten, Italien und Slowenien.
Mehr als 20 Jahre lang zieht dieser Braunbär schon durch Kärnten, Italien und Slowenien.(Bild: Seiwald)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Mehr als zwei Jahrzehnte lang entgeht er Menschen, überquert unbemerkt Grenzen und kehrt immer wieder auf dieselben geheimen Pfade zurück. Forscher, Jäger und Bauern kennen seine Geschichte. Der legendäre Braunbär, den man den „alten Herrn der Alpen“ nennt, zählt zu den außergewöhnlichsten Wildtieren Europas. Seine erstaunliche Geschichte liest sich wie ein Abenteuer – und ist dennoch wissenschaftlich genau dokumentiert.

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Irgendwo hoch oben auf einer Gailtaler Alm. Plötzlich tritt ein Schatten aus dem Wald. Groß. Dunkel. Mächtig. Für wenige Augenblicke steht er an einer Salzlecke, hebt den Kopf und verschwindet wieder lautlos zwischen den Bäumen.

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