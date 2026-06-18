Pongauer Mauer darf bei 75. Auflage nicht fehlen

Am 10. Juli startet die dritte Etappe der Österreich-Tour in Lienz und kommt über den Felbertauern in den Pinzgau. Nach der ersten Ortseinfahrt in St. Johann folgt eine Runde über Bischofshofen, Altenmarkt und Wagrain, anschließend kommt es zum 13. Mal in der Rundfahrt-Geschichte zum Schlussspurt auf der Pongauer Mauer, also dem Gegenstück zur „Mur de Huy“ beim Eintagesklassiker Fleche Wallone. „Es ist eine sehr lange Etappe, die aber wieder einen anderen Charakter als die Jahre zuvor hat. Wir gehen davon aus, dass es wieder ein schweres Finale mit einer größeren Gruppe wird“, erklärte OK-Chef Rupert Hödlmoser.