Viktor Orbán zurück im Machtzentrum der EU

Es war eine bittere Niederlage, die seine Partei FIDESZ bei den Parlamentswahlen im April einstecken und verdauen musste. Péter Magyar ist nunmehr der neue mächtige Mann in Budapest, seine TISZA-Partei verfügt über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und hat erst vor wenigen Tagen mithilfe einer Grundgesetzänderung die Amtszeit des Regierungschefs auf maximal acht Jahre beschränkt. Die rechtskonservative Opposition läuft Sturm gegen die „Lex Orbán“, schließlich ist diese Änderung genau auf Orbán zugeschnitten. Er ist der einzige ehemalige Premier, der mit insgesamt 20 Jahren Regierungszeit (mit einer Unterbrechung) das Kontingent voll ausgeschöpft hat.