Schweinetransporter kippte um: Stau und Umleitung

Schlimme Szenen spielten sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Rottenmann und Trieben (Steiermark) ab. Ein Schweine-Transporter kam von der Fahrbahn ab und stürzte um. Mehrere Tiere verendeten, zahlreiche weitere mussten eingefangen werden.
Der Tiertransporter kam laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache gegen 6.15 Uhr von der Fahrbahn ab und kippte um. Für die Einsatzkräfte bot sich ein schwieriges Bild: Während einige Tiere den Unfall nicht überlebten, konnten die übrigen eingefangen und gesichert werden.
Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an, sollen jedoch nicht mehr lange in Anspruch nehmen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wird bei Rottenmann von der A9 abgeleitet und über die B113 umgeleitet. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verzögerungen und Staus. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 24-jährige Lenker aus Gmunden (Oberösterreich) blieb übrigens unverletzt.
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