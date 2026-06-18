Schweinetransporter kippte um: Stau und Umleitung

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an, sollen jedoch nicht mehr lange in Anspruch nehmen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wird bei Rottenmann von der A9 abgeleitet und über die B113 umgeleitet. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verzögerungen und Staus. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 24-jährige Lenker aus Gmunden (Oberösterreich) blieb übrigens unverletzt.