Millionen-Ablöse! WAC verliert Topscorer Zukic

Am Donnerstag steigt der Trainingsstart beim WAC. Transfers? Es geht Schlag auf Schlag! Zukic und Kojzek sind fix weg, Ballo muss nun zu Geld gemacht werden. Mit Kitz & Hassler holt man ein Kärntner Duo, steht aber gleichzeitig vor dem Verlust von gleich drei Nachwuchs-Teamspielern aus der Akademie. Und: Das sagt Coach Silberberger über die Transferphase! Zudem: Regionalligist Austria Klagenfurt beklagt schon 13 Abgänge . . .
Los geht’s! Chefcoach Thomas Silberberger bittet seine „Wölfe“ heute um 10 Uhr zum Trainingsauftakt – und freut sich: „Wir wollen uns top vorbereiten, möchten eine geile Meisterschaft spielen – so eine Saison wie die vergangene darf nicht mehr passieren!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.