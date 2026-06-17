Millionen-Ablöse! WAC verliert Topscorer Zukic

Am Donnerstag steigt der Trainingsstart beim WAC. Transfers? Es geht Schlag auf Schlag! Zukic und Kojzek sind fix weg, Ballo muss nun zu Geld gemacht werden. Mit Kitz & Hassler holt man ein Kärntner Duo, steht aber gleichzeitig vor dem Verlust von gleich drei Nachwuchs-Teamspielern aus der Akademie. Und: Das sagt Coach Silberberger über die Transferphase! Zudem: Regionalligist Austria Klagenfurt beklagt schon 13 Abgänge . . .