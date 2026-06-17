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Millionen-Ablöse! WAC verliert Topscorer Zukic

Fußball National
17.06.2026 22:14
Dejan Zukic salutiert, ist weg.
Dejan Zukic salutiert, ist weg.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Am Donnerstag steigt der Trainingsstart beim WAC. Transfers? Es geht Schlag auf Schlag! Zukic und Kojzek sind fix weg, Ballo muss nun zu Geld gemacht werden. Mit Kitz & Hassler holt man ein Kärntner Duo, steht aber gleichzeitig vor dem Verlust von gleich drei Nachwuchs-Teamspielern aus der Akademie. Und: Das sagt Coach Silberberger über die Transferphase! Zudem: Regionalligist Austria Klagenfurt beklagt schon 13 Abgänge . . .

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Los geht’s! Chefcoach Thomas Silberberger bittet seine „Wölfe“ heute um 10 Uhr zum Trainingsauftakt – und freut sich: „Wir wollen uns top vorbereiten, möchten eine geile Meisterschaft spielen – so eine Saison wie die vergangene darf nicht mehr passieren!“

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