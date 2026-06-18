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Nach Ronaldo-Hype: Nächster Saudi-Klub kommt

Fußball International
18.06.2026 09:30
Al Ahli jubelte zum zweiten Mal über den Sieg in der asiatischen Champions League.
Al Ahli jubelte zum zweiten Mal über den Sieg in der asiatischen Champions League.(Bild: AP/Ali Issa)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Im vergangenen Jahr gab es um das Trainingslager von Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem Klub Al-Nassr einen riesigen Hype in Saalfelden. Auch heuer beehrt ein finanzstarker Saudi-Klub den Pinzgau. Mit im Gepäck: alte Bekannte von Red Bull Salzburg. 

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Egal, ob am Flughafen, beim Testspiel in Grödig oder rund um das Hotel Brandlhof in Saalfelden: Menschenmassen begleiteten Megastar Cristiano Ronaldo im vergangenen Sommer fast auf Schritt und Tritt, sorgten für einen Riesenhype um den Portugiesen, der verspätet zum Trainingslager seines Klubs Al-Nassr in den Pinzgau reiste. Als Kinder sein Zimmer belagerten, war „Droh“-naldo kurz davor, die Polizei zu rufen. 

Der Hype um Cristiano Ronaldo in Salzburg stellte im vergangenen Jahr alles in den Schatten.
Der Hype um Cristiano Ronaldo in Salzburg stellte im vergangenen Jahr alles in den Schatten.(Bild: Andreas Tröster)

Ex-Trio von Red Bull Salzburg kommt
Auch in diesem Sommer kommt ein Klub aus Saudi-Arabien nach Saalfelden. Laut „Krone“-Informationen stattet mit Al Ahli von 3. bis 16. Juli der zweifache Gewinner der asiatischen Champions League der Region rund um das Steinerne Meer einen Besuch ab. Mit im Gepäck ist aufgrund der WM wohl kein Megastar wie der Algerier Riyad Mahrez.

Dafür kommen mit Chefcoach Matthias Jaissle und seinen Co-Trainern Florens Koch sowie Alex Hauser aber drei bekannte Gesichter in den Pinzgau. Alle drei haben bei Red Bull Salzburg erfolgreiche Spuren hinterlassen. 

Matthias Jaissle gewann schon zweimal die asiatische Champions League.
Matthias Jaissle gewann schon zweimal die asiatische Champions League.(Bild: AFP/APA/Fayez NURELDINE)

Auch RB Leipzig kommt nach Saalfelden
Am 11. Juli gibt es im Rahmen des Trainingslagers auch ein Testspiel gegen Drittligist FC Pinzgau. Dazu steht am 15. Juli ein Probegalopp gegen Holstein Kiel an, ehe es weiter nach Portugal zu einem weiteren Block geht. 

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Mit bekannten Namen ist es in Saalfelden damit aber nicht getan. Von 1. bis 5. August bereitet sich mit RB Leipzig der Dritte der abgelaufenen Saison in der deutschen Bundesliga auf die neue Spielzeit vor. Höchstwahrscheinlich kommt der eine oder andere weitere Gast in den kommenden Wochen noch dazu. 

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