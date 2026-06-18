Nach Ronaldo-Hype: Nächster Saudi-Klub kommt

Ex-Trio von Red Bull Salzburg kommt

Auch in diesem Sommer kommt ein Klub aus Saudi-Arabien nach Saalfelden. Laut „Krone“-Informationen stattet mit Al Ahli von 3. bis 16. Juli der zweifache Gewinner der asiatischen Champions League der Region rund um das Steinerne Meer einen Besuch ab. Mit im Gepäck ist aufgrund der WM wohl kein Megastar wie der Algerier Riyad Mahrez.