USA kürzen mit sofortiger Wirkung NATO-Beiträge

Hegseth fordert mehr Engagement der übrigen Verbündeten

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth forderte im Vorfeld des Treffens alle NATO-Verbündeten auf, die verabredeten Ziele für die Verteidigungsausgaben zu erreichen. Viele Länder setzten die beim NATO-Gipfel in Den Haag beschlossenen Verpflichtungen um, sagte er, aber „einige müssen noch mehr tun und wir werden darüber offen sprechen“.