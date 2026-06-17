Bundespolizeidirektor sieht „Negativkampagne“

Takacs machte weiters Angaben über Informationsketten im BMI, wonach sogenannte Führungskräfteinformationen an ausgewählte Personen via E-Mail und SMS ergehen: „Wenn öffentliche Personen betroffen sind, aufsehenerregende Amtshandlungen, besondere Maßnahmen.“ Takacs hatte in weiterer Folge den damaligen Direktor für Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, den Kabinettschef im BMI sowie den Landespolizeidirektor für Niederösterreich, Franz Popp, verständigt.

Takacs will „keine Weisungen“ erteilt haben

Allerdings habe er Popp keine Weisungen erteilt, so Takacs auf die Frage von Fraktionsführerin Nina Tomaselli (Grüne), die eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums vorlegt, aus der hervorgeht, dass Takacs Popp am Vormittag nach dem Auffinden Pilnaceks um „Klärung des Sachverhalts“ ersucht haben soll: „Der weiß als Landespolizeidirektor von Niederösterreich, was zu tun ist. Ich habe ihm keinen Auftrag gegeben.“