Pilnacek-Witwe: „Hätte das Handy herausgegeben“

„Hätte das Handy jederzeit herausgegeben“

Was das Handy ihres Mannes angehe, so hätte sie dies jederzeit herausgeben können, „hätte man mich in den Wochen nach dem Tod meines Mannes gefragt“. Sie wisse als Richterin sehr wohl, was ein Beweismittel ist und was nicht, führte List aus: „Spätestens nach der Obduktion meines Mannes war es das nicht mehr.“ Daher habe sie es auch in weiterer Folge vernichtet. Ob die Ausfolgung korrekt gewesen sei, will FPÖ-Abgeordneter Thomas Spalt wissen? „Ich bin damals davon ausgegangen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Das glaube ich auch heute noch.“ Sie habe das Handy ohnedies nicht entsperren können, da sie keine PIN gehabt hatte, so List. Niemand hat danach gefragt, niemanden habe es interessiert, „keinen Staatsanwalt, keinen Notar“.