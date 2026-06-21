Warum immer mehr junge Erwachsene nach Gott suchen

Der Wiener Steven Boamah ließ sich mit 28 Jahren taufen. Es kommt immer öfter vor, dass sich junge Erwachsene zum Christentum bekennen. Theologin Regina Polak erklärt, wieso Religion für die Jugend wichtig ist.
Woran soll ich mich orientieren, wenn es um Entscheidungen geht? Was hilft mir, wenn es mir schlecht geht? Wie gehe ich mit Konflikten und Beziehungsschwierigkeiten um? Diese Fragen beschäftigen junge Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiten, so Schwester Teresa Hieslmayr von der Erzdiözese Wien. Sie hat auch Steven Boamah im Zuge der Zulassungsfeier kennengelernt. Der 28-Jährige gehörte zu über hundert anderen, die in der Erzdiözese heuer als Erwachsener das Sakrament erhalten haben.
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