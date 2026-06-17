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Kleinod in St. Kanzian

Ein kleines Paradies für Fischer und Ruhesuchende

Kärnten
17.06.2026 20:00
Der Kleinsee bietet nicht nur Fischern ein beliebtes Ziel.
Der Kleinsee bietet nicht nur Fischern ein beliebtes Ziel.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Klein aber fein – aus ganz Österreich kommen Gäste an den Kleinsee. Direkt neben dem bekannten Klopeiner See liegt in der Gemeinde St. Kanzian dieses besondere Kleinod. Sonntag, 21. Juni, findet das jährliche Fischer-Picknick am Rückersdorfer Sportplatz statt. 

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Mit nur neun Hektar Fläche macht der Kleinsee seinem Namen alle Ehre. Das idyllische Kleinod in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See ist ein wahres Paradies für Fischer. Schwimmen ist in dem See ebenso unerwünscht, wie alle anderen Sportarten, die den natürlichen Lebensraum der Fische und Wassertiere stören.

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