Ein kleines Paradies für Fischer und Ruhesuchende

Mit nur neun Hektar Fläche macht der Kleinsee seinem Namen alle Ehre. Das idyllische Kleinod in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See ist ein wahres Paradies für Fischer. Schwimmen ist in dem See ebenso unerwünscht, wie alle anderen Sportarten, die den natürlichen Lebensraum der Fische und Wassertiere stören.