Der „sehr wichtige“ Iran-Deal in seinen Details

Das Ende des Krieges an allen Fronten – auch im Libanon –, ein sofortiges Ende der Seeblockade, die Aufhebung aller Sanktionen sowie der Verzicht auf atomare Bewaffnung – diese Punkte sollen unter anderem im Iran-Deal stehen. Während die G7-Staaten eine „historische Chance“ sehen, bezeichnet der Iran den bisher bekannten Text als „unvollständig“.