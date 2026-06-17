Der „sehr wichtige“ Iran-Deal in seinen Details

Das Ende des Krieges an allen Fronten – auch im Libanon –, ein sofortiges Ende der Seeblockade, die Aufhebung aller Sanktionen sowie der Verzicht auf atomare Bewaffnung – diese Punkte sollen unter anderem im Iran-Deal stehen. Während die G7-Staaten eine „historische Chance“ sehen, bezeichnet der Iran den bisher bekannten Text als „unvollständig“.
Noch ist das Dokument, das vermutlich am kommenden Freitag in der Schweiz unterschrieben werden soll, nicht veröffentlicht worden, die Nachrichtenagenturen Al-Arabija in Saudi-Arabien und Bloomberg in den USA haben aber bereits wesentliche Auszüge aus dem 14-Punkte-Deal veröffentlicht.
Folgende Details sind bis jetzt bekannt:
Während international bereits Kritik an dem Deal aufkommt, gab man sich beim G7-Gipfel betont zurückhaltend. Vielleicht, um den nach Evian am Genfer See gereisten US-Präsidenten nicht zu vergrämen, sicher aber auch, weil der endgültige Inhalt ja offiziell erst am Freitag bekannt gegeben werden wird.
Trump sagte am Dienstag am Rande des Gipfels in Frankreich, dass er das „sehr wichtige“ Dokument in den nächsten Tagen veröffentlichen wolle. Iranischen Angaben zufolge sei der Text unvollständig, ein vollständiger Text werde am Freitag nach beiderseitigen Unterschriften veröffentlicht.
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