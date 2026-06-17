Messi, Schmid und Co: Kleine Spieler, große Taten

„La Pulga“ – den Floh – nannten ihn die einen und „Enano“ – den Zwerg – die anderen: Lionel Messi, der bei nur 1,46m Körpergröße als 13-Jähriger regelmäßig Spritzen in beide Beine bekam, es dennoch „nur“ auf offiziell 1,70m Körpergröße schaffte (Werte von der Plattform „transfermarkt“). Was nichts daran änderte, dass aus dem Argentinier einer der größten Fußballer aller Zeiten wurde. Der nun auch bei der WM 2026 gleich im ersten Spiel groß aufspielte und beim 3:0-Sieg über Algerien alle drei Tore erzielte.