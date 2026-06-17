Verletzter Joker stellte Weichen auf Liga-Verbleib

Auf dem ersten Sieg wollen sich die Antheringer aber nicht ausruhen. „Klar haben wir beim Ergebnis jetzt einen Vorteil, aber wenn Berndorf im Rückspiel mit 1:0 in Führung geht, wird es kritisch“, sagte Lüftenegger. Die Antwort, wer die Salzburger Liga für die Saison 2026/27 komplettiert, gibt es am Samstag um 17 Uhr. Dicker wird dort fehlen. Er heiratet am Freitag in der Steiermark. Die Teamkollegen, die beim Fest auch dabei sind, wollen aber auch trotz der längeren Anreise den Sack zu machen.