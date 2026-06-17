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Heimsieg im Hinspiel

Verletzter Joker stellte Weichen auf Liga-Verbleib

Sport
17.06.2026 21:00
Maximilian Dicker und der SV Anthering haben das Hinspiel in der Relegation gewonnen.
Maximilian Dicker und der SV Anthering haben das Hinspiel in der Relegation gewonnen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Nach dem Hinspiel in der Relegation um die Salzburger Liga sieht vieles nach einem Verbleib von Anthering in der vierten Spielklasse aus. Die Flachgauer setzten sich am Mittwochabend vor schöner Kulisse gegen Berndorf durch. Auch dank ihres Topspielers, der eigentlich verletzt out ist. 

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Anthering bat als Favorit am Mittwochabend Landesliga-Verein Berndorf zum Tanz um den begehrten Platz in der vierten Spielklasse. Dafür war alles angerichtet. Bei tollem Wetter ließen sich 550 Zuschauer das Aufeinandertreffen nicht entgehen. In der ersten Halbzeit sollte zunächst aber kein Tor fallen. Das änderte sich nach der Pause. 

Muskelverhärtung stoppte Stürmer nicht
Neben einer taktischen Umstellung, die das Spiel der Hausherren schon Mitte der ersten Hälfte bessern sollte, brachte Trainer Peter Lüftenegger seinen Stürmer Maximilian Dicker in die Partie. Dieser trainiert seit geraumer Zeit eigentlich nicht mehr wegen einer Muskelverhärtung. Doch der 33-Jährige stellte auch mit Blessur unter Beweis, warum er für Anthering so wichtig ist.


„Spiel zu unseren Gunsten gedreht“
Beim Stand von 1:1 – nach Toren von Bastian Kühleitner (49.) und Gäste-Kicker Janik Lindner (52.) – bediente Dicker seinen Kollegen Johann Högler zum 2:1 (59.). Den 3:1-Endstand stellte der Offensivmann dann mit einem Freistoßtreffer (72.) her. „Er hat das Spiel zu unseren Gunsten gedreht“, freute sich Trainer Lüftenegger.

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Auf dem ersten Sieg wollen sich die Antheringer aber nicht ausruhen. „Klar haben wir beim Ergebnis jetzt einen Vorteil, aber wenn Berndorf im Rückspiel mit 1:0 in Führung geht, wird es kritisch“, sagte Lüftenegger. Die Antwort, wer die Salzburger Liga für die Saison 2026/27 komplettiert, gibt es am Samstag um 17 Uhr. Dicker wird dort fehlen. Er heiratet am Freitag in der Steiermark. Die Teamkollegen, die beim Fest auch dabei sind, wollen aber auch trotz der längeren Anreise den Sack zu machen. 

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