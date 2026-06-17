89-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Pkw

Der Senior hatte gegen 8.45 Uhr auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg (Bezirk Innsbruck-Land) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen kollidierte daraufhin mit einer Leitschiene, geriet in den Straßengraben und kam schließlich an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstand.