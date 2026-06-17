89-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Wattenberg in TIrol. Dabei erlitt ein 89-jähriger einheimischer Pkw-Lenker erhebliche Verletzungen. Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik Innsbruck.
Der Senior hatte gegen 8.45 Uhr auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg (Bezirk Innsbruck-Land) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen kollidierte daraufhin mit einer Leitschiene, geriet in den Straßengraben und kam schließlich an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstand.
Zeugen des Unfalls leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettung wurde der 89-Jährige vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Beim Abtransport war der Senior ansprechbar.
Die Feuerwehr musste im Zuge der Aufräumarbeiten austretende Flüssigkeiten des Unfallwagens binden.
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