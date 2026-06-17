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In Mauer gekracht

89-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Pkw

Tirol
17.06.2026 19:50
Der Wagen des Seniors stieß schließlich gegen eine Steinmauer.
Der Wagen des Seniors stieß schließlich gegen eine Steinmauer.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Wattenberg in TIrol. Dabei erlitt ein 89-jähriger einheimischer Pkw-Lenker erhebliche Verletzungen. Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik Innsbruck.

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Der Senior hatte gegen 8.45 Uhr auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg (Bezirk Innsbruck-Land) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen kollidierte daraufhin mit einer Leitschiene, geriet in den Straßengraben und kam schließlich an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstand.

Der Notarzthubschrauber landete an der Unfallstelle.
Der Notarzthubschrauber landete an der Unfallstelle.(Bild: ZOOM Tirol)

Zeugen des Unfalls leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettung wurde der 89-Jährige vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Beim Abtransport war der Senior ansprechbar.

Die Feuerwehr musste im Zuge der Aufräumarbeiten austretende Flüssigkeiten des Unfallwagens binden.

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