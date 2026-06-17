Premierensieg? „Erst dann ist Pedro zufrieden!“

Bei KTM wartet man seit mittlerweile 73 Rennen auf einen Sieg in der MotoGP. Am Wochenende geht es nach Brünn, wo vor fünf Jahren Brad Binder den ersten orangen Erfolg geholt hatte und wo man im Vorjahr die Negativspirale nach dem Konzernkonkurs durchbrechen konnte. Motorsportchef Pit Beirer sieht jetzt wieder gute Zeiten auf seinen Rennstall zukommen: