Premierensieg? „Erst dann ist Pedro zufrieden!“

Schon 13 Mal stand KTM-Kronjuwel Pedro Acosta am MotoGP-Podest, doch der erste volle Erfolg fehlt noch. Warum Sportchef Pit Beirer ausgerechnet beim kommenden Rennen auf der Kult-Strecke in Brünn gute Chancen für die Mattighofener sieht, erklärt er im großen Interview.
Bei KTM wartet man seit mittlerweile 73 Rennen auf einen Sieg in der MotoGP. Am Wochenende geht es nach Brünn, wo vor fünf Jahren Brad Binder den ersten orangen Erfolg geholt hatte und wo man im Vorjahr die Negativspirale nach dem Konzernkonkurs durchbrechen konnte. Motorsportchef Pit Beirer sieht jetzt wieder gute Zeiten auf seinen Rennstall zukommen:
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