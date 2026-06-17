„Schnell betrunken!“ Messis Mix brachte Milliarden

Ein Interview von Lionel Messi ließ die Aktie eines Getränke-Riesen zwischenzeitlich explodieren. Argentinien-Insider Florian Haas verfolgte den Trend in Buenos Aires und sprach mit der „Krone“ über Österreichs zweiten WM-Gruppengegner, der Rot-Weiß-Rot Respekt zollt.
„Messi gibt bekanntlich selten Interviews – wenn doch, dann hören alle ganz genau hin.“ So erklärte Argentinien-Insider Florian Haas im Gespräch mit der „Krone“ den Mega-Hype, den „La Pulga“ („Der Floh“) im Land des Weltmeisters zuletzt mit einer simplen Wortmeldung entfachte.
„Leo meinte ja in einem Gespräch, dass er gerne Rotwein mit Sprite mischt. Das Getränk wurde daraufhin sofort zum Trend, das war hier eine richtig große Nummer.“ Nein, weit mehr als das ...
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