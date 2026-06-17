Hier feiern Thiem und Roncalli die (eigene) Liebe

Bei der Hochzeit ihres Bruders Adrian Paul im Circus Roncalli im deutschen Düsseldorf zeigte sich Lili Paul-Roncalli nach langer Zeit wieder einmal mit ihrer großen Liebe, Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem. Die beiden wirkten sehr vertraut, überaus innig und schwer verliebt.
Für Adrian Paul, den Sohn von Roncalli-Gründer Bernhard Paul, war es der wohl bis dato schönste Tag in seinem Leben. In der Manege des Circus Roncalli heiratete er seine große Liebe, die australische Choreografin und Tänzerin Renée Boyle – das freilich im Kreise seiner ganzen Familie.
Thiem im innersten Kreis
Beim Stichwort, denn auch für unsere ehemalige Tennis-Nummer-1 Dominic Thiem (32) dürfte der Tross der Artisten zur sprichwörtlichen Familie geworden sein. Gemeinsam mit seiner Partnerin Lili (28), der Schwester von Bräutigam Adrian, feierte er mit allen Beteiligten die große Feier, quasi im innersten Kreis, mit.
Die zwei Hübschen straften damit übrigens auch all jene Lügen, die gar schon über ein Ende ihrer Beziehung spekuliert hatten. Denn gemeinsame Auftritte – oder sogar Bilder – gab es kaum von ihnen.
Klicken Sie sich durch die Bilder der Hochzeitsfeier:
Wann folgt die nächste Roncalli-Hochzeit?
Wie die „Krone“ weiß, ist alles im Lot. Auch bei Lili und Dominic soll der Traum von der trauten Zweisamkeit schon sehr weit gegoren sein. Und wer weiß, von wessen Hochzeit aus dem Hause Roncalli wir an dieser Stelle beim nächsten Mal berichten dürfen.
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