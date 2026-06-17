Hier feiern Thiem und Roncalli die (eigene) Liebe

Wann folgt die nächste Roncalli-Hochzeit?

Wie die „Krone“ weiß, ist alles im Lot. Auch bei Lili und Dominic soll der Traum von der trauten Zweisamkeit schon sehr weit gegoren sein. Und wer weiß, von wessen Hochzeit aus dem Hause Roncalli wir an dieser Stelle beim nächsten Mal berichten dürfen.