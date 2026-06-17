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Gelang Historisches

Große Bestürzung: Kult-Trainer (58) verstorben!

Fußball International
17.06.2026 20:27
Eric Roy ist im Alter von 58 Jahren verstorben.
Eric Roy ist im Alter von 58 Jahren verstorben.(Bild: AFP/LOIC VENANCE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traurige Nachrichten aus Frankreich. Eric Roy, Trainer von Erstliga-Klub Stade Brest, ist im Alter von 58 Jahren verstorben, wie seine Familie auf Instagram mitgeteilt hat. Er hat den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit verloren. Mit seinem Verein gelang ihm Historisches. 

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Seit dreieinhalb Jahren litt Roy, wie seine Familie mitteilt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am Mittwoch hat er den Kampf gegen die schwere Krankheit verloren. 

„Die ganze Zeit über hat er mit einer Kraft weitergelebt, die uns noch immer beeindruckt – getragen von der Liebe seiner Familie, vom Fußball, von seiner Arbeit und von dieser Leidenschaft, die ihn nie verlassen hat“, schreibt seine Familie auf Instagram. 

Anteilnahme ist groß
Seit September 2023 war Roy Trainer von Frankreich-Klub Stade Brest und führte den Verein erstmals in die Champions League. Dort schaffte man es 2024/25 sogar in die Playoff-Phase und scheiterte erst an Paris Saint-Germain. 

„Was er in den letzten Jahren geleistet hat, wird für uns immer außergewöhnlich bleiben“, so Roys Angehörige. „Seine Zeit bei Stade Brest war eine der schönsten Phasen seines Lebens. Sie gab ihm Energie, Freude und einen Grund, selbst in den schwierigsten Zeiten weiterzumachen.“ Die Anteilnahme ist groß. Zahlreiche Klubs trauern um die Trainer-Ikone. RC Lens etwa würdigte Roy als „Ikone des französischen Fußballs.“ 

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