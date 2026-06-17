Große Bestürzung: Kult-Trainer (58) verstorben!

„Was er in den letzten Jahren geleistet hat, wird für uns immer außergewöhnlich bleiben“, so Roys Angehörige. „Seine Zeit bei Stade Brest war eine der schönsten Phasen seines Lebens. Sie gab ihm Energie, Freude und einen Grund, selbst in den schwierigsten Zeiten weiterzumachen.“ Die Anteilnahme ist groß. Zahlreiche Klubs trauern um die Trainer-Ikone. RC Lens etwa würdigte Roy als „Ikone des französischen Fußballs.“