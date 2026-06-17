Zwei WM-Rekorde! Ronaldo spielt mit Spezial-Trikot

2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und nun auch 2026 – Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo spielte am Mittwoch bereits zum sechsten Mal bei einer WM – nur Argentiniens Lionel Messi gelang das bislang auch. Außerdem ist er mit 41 Jahren und 132 Tagen seit dem Anpfiff des Spiels gegen Kongo der älteste Feldspieler, der jemals bei einer WM-Endrunde in der Startelf stand.
Damit heimste Ronaldo nicht nur weitere Rekord ein, sondern erhielt auch noch ein Spezial-Trikot mit einem sogenannten FIFA-Legacy-Aufnäher.
Tor-Rekord
Dazu kommt: Der 41-Jährige Star von Al-Nassr hält bei 23 Matches und könnte im Optimalfall auf dreißig Partien kommen. Messi ist hier derzeit mit 26 WM-Einsätzen Spitzenreiter. Ronaldo traf im Gegensatz zum Argentinier aber bereits bei fünf Weltmeisterschaften und könnte sich damit als erster und bislang einziger Kicker bei sechs WM-Turnieren in die Schützenliste eintragen.
Übrigens: Auch Mexikos Tormann Guillermo Ochoa brachte es bereits auf sechs WM-Teilnahmen. Allerdings lief der 40-Jährige nicht bei allen Turnieren auf, womit er es auch in dieser Statistik nicht ganz auf eine Ebene mit den beiden Superstars des Weltfußballs schaffte.
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