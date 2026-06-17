Zwei WM-Rekorde! Ronaldo spielt mit Spezial-Trikot

Tor-Rekord

Dazu kommt: Der 41-Jährige Star von Al-Nassr hält bei 23 Matches und könnte im Optimalfall auf dreißig Partien kommen. Messi ist hier derzeit mit 26 WM-Einsätzen Spitzenreiter. Ronaldo traf im Gegensatz zum Argentinier aber bereits bei fünf Weltmeisterschaften und könnte sich damit als erster und bislang einziger Kicker bei sechs WM-Turnieren in die Schützenliste eintragen.