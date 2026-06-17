So lange war sich Salzburg schon mit Röhl einig

Mit rund 20 Minuten Verspätung betrat Danny Röhl zur Mittagszeit den Trainingsplatz von Red Bull Salzburg in Taxham. „Ich habe es fast rechtzeitig geschafft“, sagte der Deutsche mit einem Augenzwinkern Richtung Mannschaftskasse. Und irgendwie passte die vernachlässigbare Verspätung zur Gesamtsituation. Denn bis Röhl in Salzburg unterschreiben konnte, verging mehr Zeit als den Bullen lieb war.