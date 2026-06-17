Monster-Kader: Zwei Mann fehlten schon beim Start!

Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch startete Mittwochvormittag mit dem ersten Training in die Vorbereitung. Während für vier Heimkehrer die Tür weit offen steht, soll sie für andere Profis zugehen. Die Grazer haben 35 Spieler im Kader, acht davon sind Stürmer. Man muss abspecken, bevor es für die Offensive neue Spieler gibt.
Als Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch Mittwochvormittag die erste Einheit auf dem Platz abhielt, vermisste man neben den Teamspielern und dem rekonvaleszenten Leon Grgic weitere drei Mann. Sportchef Michael Parensen klärte auf: „Niklas Geyrhofer war krank, ist noch nicht einsatzfähig, Emanuel Aiwu wird bis auf Weiteres ein individuelles Training haben, weil wir bestrebt sind, eine Lösung zu finden.“
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