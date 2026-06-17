Monster-Kader: Zwei Mann fehlten schon beim Start!

Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch startete Mittwochvormittag mit dem ersten Training in die Vorbereitung. Während für vier Heimkehrer die Tür weit offen steht, soll sie für andere Profis zugehen. Die Grazer haben 35 Spieler im Kader, acht davon sind Stürmer. Man muss abspecken, bevor es für die Offensive neue Spieler gibt.