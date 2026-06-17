Italiens WM-Held war Usbekistans dritte Wahl

9. Juli 2006, Berlin, 22:37 Uhr. Italiens Kapitän Fabio Cannavaro streckt in Berlin nach dem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen über Frankreich den WM-Pokal in die Höhe. Was damals niemand ahnte: Der Innenverteidiger wird auch 20 Jahre später noch einer der letzten großen WM-Helden Italiens sein. Denn die Squadra Azzurra kam 2010 und 2014 nicht über die Gruppenphase hinaus, verpasst nun die dritte Endrunde in Folge. Cannavaro aber kehrt auf die große Fußballbühne zurück.