Italiens WM-Held war Usbekistans dritte Wahl

Während Italien die WM zum dritten Mal in Folge verpasst, kehrt mit Fabio Cannavaro einer der letzten Helden der Squadra Azzurra auf die große Fußballbühne zurück. Als Trainer von Usbekistan! Dort wurde er aber nicht mit uneingeschränkter Begeisterung aufgenommen.
9. Juli 2006, Berlin, 22:37 Uhr. Italiens Kapitän Fabio Cannavaro streckt in Berlin nach dem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen über Frankreich den WM-Pokal in die Höhe. Was damals niemand ahnte: Der Innenverteidiger wird auch 20 Jahre später noch einer der letzten großen WM-Helden Italiens sein. Denn die Squadra Azzurra kam 2010 und 2014 nicht über die Gruppenphase hinaus, verpasst nun die dritte Endrunde in Folge. Cannavaro aber kehrt auf die große Fußballbühne zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.