Lehrling als Opfer: Wer wusste von Grapsch-Affäre?

Sexuelle Anzüglichkeiten, welcher Pulli den Busen besser betont, Gurken am Schreibtisch und Berührungen beim Autofahren: Ein Lehrling des Landes Kärnten berichtet von solchen Erfahrungen – und auch, dass ihr niemand geholfen hatte! Jetzt gibt es nicht nur eine Anklage, sondern auch großen Klärungsbedarf!