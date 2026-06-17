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Wirbel nach Anklage

Lehrling als Opfer: Wer wusste von Grapsch-Affäre?

Kärnten
17.06.2026 18:00
Wirbel im Amt der Kärntner Landesregierung nach Anklage gegen zwei Mitarbeiter und schweren ...
Wirbel im Amt der Kärntner Landesregierung nach Anklage gegen zwei Mitarbeiter und schweren Vorwürfen eines jungen Mädchens!(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Sexuelle Anzüglichkeiten, welcher Pulli den Busen besser betont, Gurken am Schreibtisch und Berührungen beim Autofahren: Ein Lehrling des Landes Kärnten berichtet von solchen Erfahrungen – und auch, dass ihr niemand geholfen hatte! Jetzt gibt es nicht nur eine Anklage, sondern auch großen Klärungsbedarf!

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Es kracht beim Land Kärnten. Denn zwei Mitarbeiter sind nach Vorwürfen eines ehemaligen Lehrlings angeklagt:

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