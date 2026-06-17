Ex-Frau jahrelang verfolgt: „Sie kann nicht mehr“

Über ein Jahrzehnt verfolgte ein Salzburger (70) seine Ex-Ehefrau virtuell: In Postings auf etlichen Plattformen beleidigte er sie, verbreitete Unwahrheiten. Der Opfer-Anwalt berichtete beim Prozess von körperlichen und mentalen Auswirkungen auf das Opfer: „Sie ist wirklich fertig.“
Im Jahre 2009 ließ sich der Angeklagte von seiner damaligen Ehefrau scheiden. Trotzdem stalkte der 70-Jährige sie bis 2026, schrieb Postings auf allen möglichen Online-Plattformen und verschickte E-Mails an Behörden und die Kirchengemeinschaft, um sie schlecht darzustellen, zu beleidigen.
Psychische Belastung
„Die Frau ist fertig. Sie kann nicht mehr und will nichts mehr mit ihm zu tun haben“, betonte Opfer-Anwalt Bernhard Loimer beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht und berichtete auch von einer Erkrankung, die sich durch die psychische Belastung entwickelte. Cyber-Stalking lautete der Vorwurf, der seit 2016 im Strafgesetzbuch unter dem Paragraf 107c zu finden ist.
Gegenüber der Richterin gab er den Vorwurf zu. „Lassen Sie die Frau in Ruhe“, wies sie ihn an und erteilte – neben der nicht rechtskräftigen Verurteilung zu drei Monaten bedingter Haft – die Weisung eines absoluten Kontaktverbotes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.