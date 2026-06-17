Ex-Frau jahrelang verfolgt: „Sie kann nicht mehr“

Psychische Belastung

„Die Frau ist fertig. Sie kann nicht mehr und will nichts mehr mit ihm zu tun haben“, betonte Opfer-Anwalt Bernhard Loimer beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht und berichtete auch von einer Erkrankung, die sich durch die psychische Belastung entwickelte. Cyber-Stalking lautete der Vorwurf, der seit 2016 im Strafgesetzbuch unter dem Paragraf 107c zu finden ist.