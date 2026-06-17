„Gefahr für Dritte“
Verurteilter Mörder mit Motorrad auf der Flucht
In Deutschland ist ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder bei einem begleiteten Ausgang geflohen. Der 42-jährige Mann entkam am Dienstagnachmittag auf einem Motorrad. Laut Landeskriminalamt Niedersachsen kann der Mann eine Gefahr für die Bevölkerung sein.
Bei einem begleiteten Freigang gelang dem 42-jährigen Benjamin Fricke auf seinem Motorrad die Flucht. In welche Richtung er mit seinem Motorrad davongefahren ist, ist aktuell noch nicht klar. Seine Flucht begann am Dienstag gegen 15 Uhr in der Gegend des Landkreises Piene im deutschen Bundesland Niedersachsen.
Bisher konnte die Polizei den 42-Jährigen nicht aufspüren, jetzt fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen öffentlich nach ihm. Die Ermittler vermuten, dass Fricke in den Städten Peine oder Kassel sein könnte. Der 42-Jährige flüchtete mit einem auf ihn zugelassenen Motorrad. Es ist eine schwarz-orange KTM Duke 200 mit dem Kennzeichen BS-XY 46.
Der Gesuchte ist etwa 1,92 Meter groß und wiegt rund 130 Kilogramm. Am Dienstag trug er eine schwarze Motorradjacke, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe. Unter der Jacke hatte Fricke ein schwarzes T-Shirt mit dem silber-grünen Aufdruck „Metallica“ an. Die Fahndungsfotos wurden am Tag seiner Flucht gemacht.
Von Fricke könnte eine „Gefahr für Dritte“ ausgehen, warnt das Landeskriminalamt. Der 42-Jährige ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wer den Mann sieht, soll ihm auf keinen Fall zu nahe kommen oder ihn ansprechen. Stattdessen sollen Zeugen sofort den Notruf wählen und sich bei der Polizei melden, wenn sie Fricke sehen oder Hinweise für die Ermittler haben. Für die Städte Peine und Kassel besteht laut Polizei derzeit keine konkrete Gefahrenlage.
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