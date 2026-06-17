Verurteilter Mörder mit Motorrad auf der Flucht

Von Fricke könnte eine „Gefahr für Dritte“ ausgehen, warnt das Landeskriminalamt. Der 42-Jährige ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wer den Mann sieht, soll ihm auf keinen Fall zu nahe kommen oder ihn ansprechen. Stattdessen sollen Zeugen sofort den Notruf wählen und sich bei der Polizei melden, wenn sie Fricke sehen oder Hinweise für die Ermittler haben. Für die Städte Peine und Kassel besteht laut Polizei derzeit keine konkrete Gefahrenlage.