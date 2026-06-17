Trump: „… dann werfen wir Bomben auf ihre Köpfe“

„Stellen nicht einmal zehn Cent bereit“

Trump erteilte einer finanziellen Beteiligung der USA an dem geplanten milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau des Iran eine Absage. „Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit“, sagte er. Ein Insider hatte der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass im Rahmen eines geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes geplant sei. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei zugesagt, hieß es.