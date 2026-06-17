Erling Haaland ließ in Norwegen die Erde beben

Auch Sheeran ließ Erde beben

Wenn viele Menschen gleichzeitig auf starke Momente bei Sportereignissen reagierten, könne die Gesamtheit ihrer Bewegungen Erdschwingungen auslösen, die von den hochsensiblen Seismografen erfasst werden, erläuterte Norsar. Das Institut verwies darauf, dass solche Vibrationen auch schon im Sommer 2024 während eines Konzerts des Popmusikers Ed Sheeran in einem Stadion der Hauptstadt Oslo registriert worden seien.