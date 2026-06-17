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Begeisterung im Land

Erling Haaland ließ in Norwegen die Erde beben

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 19:28
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Doppelpack von Superstar Erling Haaland beim WM-Spiel gegen den Irak hat Norwegen im wahrsten Sinne des Wortes erbeben lassen.

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Das norwegische seismologische Institut Norsar teilte mit, in der Nacht zum Mittwoch habe die Erdbebenwarte in Bergen „klare Signale“ registriert, die mit der Begeisterung der Fußballfans in dieser Stadt über das Spiel zusammenhingen. Die deutlichsten Ausschläge seien zum Zeitpunkt der zwei Tore Haalands verzeichnet worden.

Nicht nur im Stadion war die Stimmung bei den Norwegern prächtig.
Nicht nur im Stadion war die Stimmung bei den Norwegern prächtig.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)

Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass Norwegen wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. In ganz Norwegen versammelten sich in der Nacht Fans an öffentlichen Orten, um das Auftaktspiel gegen den Irak zu verfolgen, das Haalands Mannschaft 4:1 gewann.

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Auch Sheeran ließ Erde beben
Wenn viele Menschen gleichzeitig auf starke Momente bei Sportereignissen reagierten, könne die Gesamtheit ihrer Bewegungen Erdschwingungen auslösen, die von den hochsensiblen Seismografen erfasst werden, erläuterte Norsar. Das Institut verwies darauf, dass solche Vibrationen auch schon im Sommer 2024 während eines Konzerts des Popmusikers Ed Sheeran in einem Stadion der Hauptstadt Oslo registriert worden seien.

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