Aus für Bezirksgerichte: „Das falsche Signal“

Bis zu 16 Bezirksgerichte in Österreich könnten geschlossen werden, davon drei in der Steiermark: Mürzzuschlag, Schladming und Murau. In der lokalen Politik ist der Ärger groß. Bemerkenswert: Auch SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried sieht die Pläne seiner Parteikollegin, SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer, skeptisch.
Gerade erst schlugen die Richter wegen fehlender Planstellen Alarm, jetzt folgt der nächste Justiz-Aufreger: Am Dienstag wurde bekannt, dass der Bund den Sparstift bei den Bezirksgerichten ansetzen will. Österreichweit wackeln dem Vernehmen nach 16 Standorte, in der Steiermark dürften drei Schließungen im Raum stehen. Kolportiert wurden jene in Schladming, Murau und Mürzzuschlag – drei Standorte, die übrigens schon vor sieben Jahren offen zur Disposition standen.
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