Aus für Bezirksgerichte: „Das falsche Signal“

Gerade erst schlugen die Richter wegen fehlender Planstellen Alarm, jetzt folgt der nächste Justiz-Aufreger: Am Dienstag wurde bekannt, dass der Bund den Sparstift bei den Bezirksgerichten ansetzen will. Österreichweit wackeln dem Vernehmen nach 16 Standorte, in der Steiermark dürften drei Schließungen im Raum stehen. Kolportiert wurden jene in Schladming, Murau und Mürzzuschlag – drei Standorte, die übrigens schon vor sieben Jahren offen zur Disposition standen.