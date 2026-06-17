Metallhändler und Busfirma schlittern in Insolvenz

Schrott-Handel über digitale Plattform

In einem ganz anderen Bereich ist die Metaloop Europe GmbH aus Graz tätig: Sie handelt international mit Sekundärmetallen wie Kupfer, Aluminium und Edelstahl, die Abwicklung erfolgt über eine digitale Plattform. Neben dem Sitz in Graz gibt es noch einen Standort in Wien. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der 2016 gegründeten Schrott24 GmbH. Zehn Dienstnehmer sind beschäftigt, Löhne und Gehälter wurden bis inklusive Mai ausbezahlt.