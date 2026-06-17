Neues Wohnprojekt am noblen Kreuzbergl entsteht

Ein neues Wohnquartier mit klarer Handschrift

Das Quartier St. Martin versteht sich als hochwertiges Ensemble aus vier architektonisch eigenständigen Projekten. Gemeinsam stehen sie für einen konsequenten Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit, Lage und Wohnkomfort. Von der Planung bis zur Fertigstellung entstehen sämtliche Projekte aus einer Hand – mit nachhaltigen Baustoffen, intelligenten Grundrissen und einem durchgehend hohen Ausstattungsstandard. Zusätzlich profitieren Eigentümer von exklusiven Serviceleistungen des nahegelegenen Hotel Dermuth, die zu bevorzugten Konditionen in Anspruch genommen werden können. „Mit dem Quartier St. Martin schaffen wir nicht nur neuen Wohnraum, sondern ein hochwertiges Wohnumfeld mit langfristiger Wertbeständigkeit. Die Verbindung aus Lagequalität, Architektur und nachhaltiger Bauweise macht dieses Projekt zu etwas Besonderem am Klagenfurter Immobilienmarkt“, erklärt Axel Madile, Geschäftsführer von Madile & Striedinger.