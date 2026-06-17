Neues Wohnprojekt am noblen Kreuzbergl entsteht

Das Kreuzbergl St. Martin ist die Nobelgegend von Klagenfurt, jetzt werden dort in drei Etappen um 40 Millionen Euro vom Bauunternehmen Madile & Striedinger über 50 neue Wohnungen errrichtet. Das legendäre Restaurant Dermuth wird als Wohnprojekt neu errichtet.
Mit dem „Quartier St. Martin“ bringt die Madile & Striedinger GmbH vier eigenständige Wohnbauprojekte unter einer gemeinsamen Dachmarke auf den Markt. Insgesamt entstehen mehr als 50 hochwertige Eigentumswohnungen in den Projekten Aura, Villa Eva, Kreuzbergl Residenzen und Villen St. Martin – alle eingebettet in den etablierten Klagenfurter Stadtteil St. Martin, unmittelbar am Fuß des Kreuzbergls. Ab sofort kann man die Wohnungen kaufen.
Betroffen ist auch das etablierte Restaurant Dermuth, das 1749 erstmals erwähnt wurde. Das Traditionsgasthaus hat den Betrieb im Frühjahr 2024 für immer geschlossen. Statt dem Gebäude, in dem einst unter anderem Kanzler Bruno Kreisky und Peter Alexander verkehrten, wird nun ein Wohnprojekt errichtet, das fast gleich aussehen wird“, erzählt Axel Madile. Gleich neben den Urban-Roots-Häusern von „Riedergarten“ entsteht das Quartier St. Martin. Baustart ist im Herbst 2026, die Fertigstellung ist für 2028 geplant.
Ein neues Wohnquartier mit klarer Handschrift
Das Quartier St. Martin versteht sich als hochwertiges Ensemble aus vier architektonisch eigenständigen Projekten. Gemeinsam stehen sie für einen konsequenten Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit, Lage und Wohnkomfort. Von der Planung bis zur Fertigstellung entstehen sämtliche Projekte aus einer Hand – mit nachhaltigen Baustoffen, intelligenten Grundrissen und einem durchgehend hohen Ausstattungsstandard. Zusätzlich profitieren Eigentümer von exklusiven Serviceleistungen des nahegelegenen Hotel Dermuth, die zu bevorzugten Konditionen in Anspruch genommen werden können. „Mit dem Quartier St. Martin schaffen wir nicht nur neuen Wohnraum, sondern ein hochwertiges Wohnumfeld mit langfristiger Wertbeständigkeit. Die Verbindung aus Lagequalität, Architektur und nachhaltiger Bauweise macht dieses Projekt zu etwas Besonderem am Klagenfurter Immobilienmarkt“, erklärt Axel Madile, Geschäftsführer von Madile & Striedinger.
Warum St. Martin?
Der Stadtteil St. Martin zählt seit Jahren zu den gefragtesten Wohnlagen Klagenfurts. Ruhige Wohnstraßen, gewachsene Nachbarschaften sowie die unmittelbare Nähe zum Kreuzbergl-Erholungsgebiet verbinden sich hier mit einer hervorragenden Anbindung an Innenstadt und Wörthersee. Das Angebot an hochwertigen Neubauwohnungen in dieser Lage ist begrenzt – das Quartier St. Martin schließt diese Lücke gezielt und mit einem klaren Qualitätsanspruch. „Unser Ziel war es, ein Wohnquartier zu entwickeln, das sich harmonisch in die bestehende Umgebung einfügt und gleichzeitig moderne Wohnqualität neu definiert. Architektur, Alltagstauglichkeit und Lebensgefühl wurden bei jedem Projekt konsequent mitgedacht“, so Johannes Striedinger.
Aura ist das prägendste Projekt des Quartiers. Der historische Bestandsbau von Dermuth bleibt als identitätsstiftendes Element erhalten, dahinter entstehen 29 moderne Wohneinheiten mit ein bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 39 und 186 m². Die Ausstattung umfasst unter anderem Erdwärmepumpe, Fußbodenheizung mit Deckenkühlung, Photovoltaikanlage, Tiefgarage mit E-Mobilitätsvorrüstung sowie private Kellerabteile. Kaufpreise ab 336.000 Euro.
Villa Eva
Die Villa Eva am Konradweg ist das exklusivste Boutique-Projekt innerhalb des Quartiers. Fünf hochwertig gestaltete Wohneinheiten zwischen 67 und 108 m² bieten ein ruhiges, privates Wohnumfeld mit besonderem Fokus auf Individualität und architektonische Qualität.
Kreuzbergl Residenzen
Direkt am Fuß des Kreuzbergls entstehen die Kreuzbergl Residenzen mit insgesamt 20 Wohnungen in vier Gebäuden. Die Einheiten reichen von 42 bis 121 m² und können teilweise flexibel zusammengelegt werden. Energieeffiziente Technologien, moderne Grundrisse und eine harmonische Einbettung in das gewachsene Ortsbild stehen im Mittelpunkt des Konzepts.
Villen St. Martin
Die Villen St. Martin bilden das exklusivste Angebot des Quartiers. Drei freistehende Villen am sonnigen Südhang des Kreuzbergls vereinen Privatsphäre, Panoramaausblicke und naturnahes Wohnen in einer der seltensten Hanglagen innerhalb des Stadtgebiets.
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