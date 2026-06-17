Druck auf Israel? Fehlanzeige!

Wo sind die Zeiten geblieben, als sich US-Präsident Eisenhower 1956 kräftig räusperte, worauf sich Israel (plus Frankreich und Großbritannien) vom Suezkanal zurückzogen? Die betroffenen Regierungen hatten sich heimlich verschworen, die Verstaatlichung des Suezkanals durch Ägyptens Präsident Nasser und die ägyptische Seeblockade gegen Israel rückgängig zu machen. Israels Armee rückte über die Sinaihalbinsel bis zum Suezkanal vor und Großbritannien sowie Frankreich landeten, um den Kanal „zu schützen“.