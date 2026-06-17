Druck auf Israel? Fehlanzeige!

Stimmt es oder stimmt es nicht, dass es eine geheime Zusatzklausel zum Iran-Abkommen gibt, wonach sich die USA verpflichten, Israel zum Rückzug aus dem Südlibanon „zu bewegen“. Washington dementiert heftig, Teheran schweigt.
Egal: Das wird nicht funktionieren. Die Zeiten haben sich geändert, u.a. wegen Trump.
Wo sind die Zeiten geblieben, als sich US-Präsident Eisenhower 1956 kräftig räusperte, worauf sich Israel (plus Frankreich und Großbritannien) vom Suezkanal zurückzogen? Die betroffenen Regierungen hatten sich heimlich verschworen, die Verstaatlichung des Suezkanals durch Ägyptens Präsident Nasser und die ägyptische Seeblockade gegen Israel rückgängig zu machen. Israels Armee rückte über die Sinaihalbinsel bis zum Suezkanal vor und Großbritannien sowie Frankreich landeten, um den Kanal „zu schützen“.
Die USA erzwangen in einem antikolonialistischen Reflex den Rückzug – und machten den Weg frei für die Sowjetunion, die mit Atomraketen drohte. Israel schwor, so etwas nie mehr zuzulassen.
1974 verließ Israel erneut Sinai, aber aus der Position der Stärke: Die ägyptische Armee war eingekesselt und Henry Kissinger vermittelte einen ägyptisch-israelischen Frieden, der bis heute hält.
Auch aus dem Libanon würde sich Israel zurückziehen, wenn Teheran die Hisbollah zurückpfeift, damit Libanon Frieden schließen kann.
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