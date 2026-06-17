WM LIVE: Portugal gegen Kongo ab 19 Uhr LIVE

Erster Spieltag in der WM-Gruppe K: Portugal trifft auf Kongo – ab 19 Uhr sind Sie live dabei (siehe Ticker unten).
Hier gibt es den Liveticker:
Die starbesetzten Portugiesen haben sich für die WM in Nordamerika viel vorgenommen. Das wollen Cristiano Ronaldo und Co. bereits im ersten Spiel gegen Außenseiter Kongo demonstrieren. Champions-League-Sieger Vitinha von PSG strotzt vor Selbstbewusstsein: „Wir wissen, dass wir eine hochkarätige Nationalmannschaft haben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir vielleicht noch nie einen solchen Kader hatten.“
In Gedanken dabei ist auch der tödlich verunglückte Diogo Jota. „Er wird uns in entscheidenden Momenten eine zusätzliche Kraft geben“, sagte dessen einstiger Zimmerpartner Ruben Neves.
Ein ganz anderes Selbstverständnis herrscht beim kongolesischen Team, das zum ersten Mal seit 1974 wieder bei der WM vertreten ist. „Ich hoffe, dass die Mannschaft allen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo Freude bereitet“, sagte Trainer Sebastien Desabre. In den USA wird es nur wenig Fanunterstützung geben, wegen des Ebola-Ausbruchs in der Heimat gelten strikte Einreisebeschränkungen. Auch das Nationalteam hatte sich vor der Abreise in die USA für eine 21-tägige Quarantänezeit außerhalb des Landes aufhalten müssen, Testspiele wurden abgesagt.
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