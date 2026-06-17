WM LIVE: Portugal gegen Kongo ab 19 Uhr LIVE

Ein ganz anderes Selbstverständnis herrscht beim kongolesischen Team, das zum ersten Mal seit 1974 wieder bei der WM vertreten ist. „Ich hoffe, dass die Mannschaft allen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo Freude bereitet“, sagte Trainer Sebastien Desabre. In den USA wird es nur wenig Fanunterstützung geben, wegen des Ebola-Ausbruchs in der Heimat gelten strikte Einreisebeschränkungen. Auch das Nationalteam hatte sich vor der Abreise in die USA für eine 21-tägige Quarantänezeit außerhalb des Landes aufhalten müssen, Testspiele wurden abgesagt.