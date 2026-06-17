Nach Vernaderung im Netz: Welle der Solidarität

Videobotschaft des Bürgermeisters

Eine Aktion, für die sich auch Villachs Stadtoberhaupt Günther Albel bedankt. Auch der Bürgermeister übt heftig Kritik an dieser öffentlichen Vernanderung – und hat dies sogar per Videobotschaft auf sozialen Medien kundgetan (Zitat: „Da fehlen sogar mir die Worte“). Der Anschwärz-Versuch ging jedenfalls kräftig, und zurecht nach hinten los – im Netz stehen alle hinter den Magistratsmitarbeitern.