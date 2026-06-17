Nach Vernaderung im Netz: Welle der Solidarität

Allgemeine Solidaridät und Verärgerung nach einer unangebrachten Kritik im Internet an Villacher Magistratsmitarbeiter. Diese hätten ihre Mittagspause, laut dem „Online-Sheriff“, am „falschen Ort“ verbracht...
Einfach nur traurig: Weil sich Magistratsmitarbeiter der Stadt Villach jüngst in ihrer Mittagspause in einem Fast-Food-Lokal stärkten, übte eine Person online Kritik – selbstverständlich „mutig“ anonym. Man solle die Pausen doch in den dafür bereit gestellten Räumen verbringen, wie er oder sie das „Unfassbare“ an den Pranger stellte.
„Als ich das gelesen hab’, war ich richtig grantig. Egal ob minus 10 Grad, oder brütende Hitze – die Mitarbeiter sind rund um die Uhr für uns alle im Einsatz. Wo sie ihre verdiente Pause verbringen, geht doch niemanden etwas an“, so Pupo, Chef vom Kaffee Koloini im Villacher Einkaufszentrum im gespräch mit der „Krone“.
Weswegen der langjährige Gastronom aus Solidarität und Dankbarkeit kurzerhand ein Zeichen der Menschlichkeit setzt: „Gemeinsam mit BillaPlus stellen wir den Magistratsbediensteten ab Montag kostenlos hundert gesunde Jausensackerln zur Verfügung – den Kaffee dazu bekommen sie gratis bei uns!“
Videobotschaft des Bürgermeisters
Eine Aktion, für die sich auch Villachs Stadtoberhaupt Günther Albel bedankt. Auch der Bürgermeister übt heftig Kritik an dieser öffentlichen Vernanderung – und hat dies sogar per Videobotschaft auf sozialen Medien kundgetan (Zitat: „Da fehlen sogar mir die Worte“). Der Anschwärz-Versuch ging jedenfalls kräftig, und zurecht nach hinten los – im Netz stehen alle hinter den Magistratsmitarbeitern.
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