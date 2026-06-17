Vom Kriegsflüchtling zur fünften WM-Teilnahme

Die Fußball-WM 2026 ist wohl auch eine große Abschiedsgala. Allen voran für Argentiniens Lionel Messi und für Portugals Cristiano Ronaldo wird es wohl die letzte Endrunde. Einer, auf dem man beinahe vergisst, ist Luka Modric. Der Kroate wird im September 41 Jahre alt, läuft bereits zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft auf.