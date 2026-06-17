Vom Kriegsflüchtling zur fünften WM-Teilnahme

Als Kind musste Luka Modric vor dem Krieg fliehen. Nun greift er mit fast 41 Jahren zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft an. Das Ziel bei seinem wohl letzten Tanz auf der größten Fußballbühne ist hochgesteckt.
Die Fußball-WM 2026 ist wohl auch eine große Abschiedsgala. Allen voran für Argentiniens Lionel Messi und für Portugals Cristiano Ronaldo wird es wohl die letzte Endrunde. Einer, auf dem man beinahe vergisst, ist Luka Modric. Der Kroate wird im September 41 Jahre alt, läuft bereits zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft auf.
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