Ihr Recht, Ihr Glück? Darum gibt der Klügere nach

Wir haben gerne Recht. Und vor allem wollen wir, dass die anderen das auch anerkennen und bestätigen. Dafür setzen wir uns ein – manchmal auch so sehr, dass uns mögliche Folgen und Risiken für einen Moment völlig egal sind. Warum sind wir bloß so?
Ich sage es Ihnen gleich: Sie werden diesen Artikel lieben. Immerhin geht es um Ihr Recht und wie Sie damit glücklich werden können. Aber machen wir etwas langsamer und starten wir bei den Basics.
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