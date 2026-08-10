Hunderte antike Krüge vor Küste Siziliens entdeckt

„Mein Herz setzte aus“

„Die Sicht war nicht die beste“, schilderte Unterwasser-Fischer Giacomo De Mola auf Instagram den Moment, in dem er und sein Kollege Igor Bisulli auf das Wrack stießen. „Ich näherte mich. Und mein Herz setzte aus“, schrieb er (siehe unten). „Unter mir erstreckte sich eine riesige Fläche aus Amphoren.“