„Diese Menschen dürfen wir nicht vergessen“

Gleichzeitig sieht die Forscherin in mehr Stadtgrün einen entscheidenden Teil der Lösung. Bäume sorgen für Schatten, kühlen ihre Umgebung und verbessern die Lebensqualität – gerade dort, wo die Sommer von Jahr zu Jahr heißer werden. Mehr Grün ist deshalb nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener.