Die Klimakrise trifft nicht alle gleich. Im Podcast „Wiener Wissen“ macht Nachwuchswissenschaftlerin Tanja Lazic bei Elisabeth Oberzaucher darauf aufmerksam, dass Hitze besonders jene belastet, die ohnehin zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören.
Menschen in dicht verbauten Grätzeln, Wohnungslose oder Personen mit chronischen Erkrankungen seien der Hitze oft schutzlos ausgeliefert. „Diese Menschen dürfen wir nicht vergessen, wenn es ums Thema Hitze geht“, betont Lazic. Statt nur auf private Klimaanlagen zu setzen, brauche es mehr frei zugängliche Parks, Schattenplätze und öffentliche „Cooling Spots“ für alle.
Gleichzeitig sieht die Forscherin in mehr Stadtgrün einen entscheidenden Teil der Lösung. Bäume sorgen für Schatten, kühlen ihre Umgebung und verbessern die Lebensqualität – gerade dort, wo die Sommer von Jahr zu Jahr heißer werden. Mehr Grün ist deshalb nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener.
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