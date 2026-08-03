2,76 Promille: Radfahrer stürzte und blieb liegen

Deutlich zu viel intus hatte ein Radfahrer am Sonntagabend am Salzburger Rudolfskai. Der 56-jährige Salzburger kam mit 2,76 Promille zu Sturz und blieb regungslos liegen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus.
Der 56-jährige Salzburger war schwer betrunken auf dem Geh- und Radweg mit seinem Fahrrad unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er ohne Fahrradhelm in Schlangenlinien, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte daraufhin auf den Radweg und blieb regungslos liegen.
Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde er ins Unfallkrankenhaus gebracht.
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