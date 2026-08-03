„Ein Spagat, der nicht immer so einfach ist“

Salzburgs Schneider: „Das ist die Erwartung von Red Bull“

Der Grund dafür? Der Einbau zahlreicher Talente aus der hauseigenen Nachwuchsförderung. „Das ist die Erwartungshaltung von Red Bull. Einerseits müssen wir die jungen Spieler fördern, andererseits wird immer erwartet, dass wir vorne mitspielen. Das ist ein Spagat, der nicht immer leicht ist. Aber wir werden unser Bestes geben, um das zu erfüllen“, zeigt sich der 35-jährige Stürmer positiv gestimmt. Wie die „Krone“ erfuhr, soll in den kommenden Tagen nun aber doch noch einmal nachgerüstet werden. Der Umbruch wäre damit doch noch nicht ganz abgeschlossen.