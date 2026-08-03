Zwei Freunde kämpfen in Nordliga um Stammplatz

„Für mich persönlich läuft es top!“, strahlte Pinzgaus Neuzugang Joey Zottl während der Vorbereitung, in der er gleich zwei Doppelpacks erzielte. Der Deutsche kehrte im Sommer aus dem oberösterreichischen Vöcklamarkt zurück nach Salzburg und heuerte am Steinernen Meer an. „Die Trainingsbedingungen sind für die dritte Liga überragend gut und das Trainerteam ist ebenso spitze“, erklärte der 32-Jährige seine Entscheidung, in den Süden des Bundeslandes zu wechseln. Einen Spielertypen wie ihn suchte man in Saalfelden in der abgelaufenen Spielzeit vergeblich. Nun hat man ihn gefunden.