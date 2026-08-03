Polizei beschlagnahmte Auto von 17-jährigem Raser

Wohl nicht schlecht gestaunt haben Polizisten in der Nacht auf Samstag in der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Dort erwischten sie einen Raser mit 128 statt erlaubter 50 km/h in der Flughafenunterführung stadtauswärts, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Lenker handelte es sich um einen erst 17-Jährigen, der mit seinem eigenen Auto unterwegs war.