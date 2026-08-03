Polizei beschlagnahmte Auto von 17-jährigem Raser

Fast dreimal so schnell wie erlaubt war ein 17-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg unterwegs. Der junge Lenker wurde in der Flughafenunterführung stadtauswärts mit 128 km/h gemessen. Nun ist er nicht nur seinen Führerschein los ...
Wohl nicht schlecht gestaunt haben Polizisten in der Nacht auf Samstag in der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Dort erwischten sie einen Raser mit 128 statt erlaubter 50 km/h in der Flughafenunterführung stadtauswärts, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Lenker handelte es sich um einen erst 17-Jährigen, der mit seinem eigenen Auto unterwegs war.
Noch vor Ort musste der Teenager seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Auto vorläufig an Ort und Stelle beschlagnahmt. „Soweit uns bekannt ist, war das bei einem so jungen Lenker bisher noch nie der Fall“, so eine Polizeisprecherin.
Der junge Raser wurde zudem angezeigt. Weitere Konsequenzen – etwa zu nötigen Nachschulungen, der Dauer des Führerscheinentzugs und was mit dem beschlagnahmten Fahrzeug nun passiert – müsse die Behörde festlegen.
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