Feuerwehr rückte zu Öl-Einsatz an der Salzach aus

Zu einem ungewöhnlichen Öl-Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Veit im Pongau aus. Beim örtlichen Kraftwerk war in den frühen Morgenstunden ein Defekt aufgetreten – und Öl floss in die Salzach ...
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 4.42 Uhr in der Früh. Beim Kraftwerk St. Veit kam es zu einem Ölaustritt in der Anlage, der in weiterer Folge in die Salzach gelangte. Vor Ort zog der Einsatzleiter der Feuerwehr auch die Bezirkshauptmannschaft hinzu.
Nach Absprache mit dem Katastrophenreferenten und einer Kontrolle beim Kraftwerk Plankenau wurde entschieden, dass keine weiteren Maßnahmen nötig sind. Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz knapp eine Stunde.
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