Feuerwehr rückte zu Öl-Einsatz an der Salzach aus

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 4.42 Uhr in der Früh. Beim Kraftwerk St. Veit kam es zu einem Ölaustritt in der Anlage, der in weiterer Folge in die Salzach gelangte. Vor Ort zog der Einsatzleiter der Feuerwehr auch die Bezirkshauptmannschaft hinzu.