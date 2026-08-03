Arbeitslosigkeit steigt in Salzburg leicht

Die Arbeitslosenzahlen legten im Juli in Salzburg leicht zu. 3,6 Prozent mehr Beschäftigte als im Vorjahr waren im ersten Sommerferienmonat ohne Job. Der Zuwachs war bei Frauen höher als bei Männern.
Exakt 11.092 Personen waren im Juli im Bundesland Salzburg arbeitslos. Das ergibt eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent. Im Bundesländervergleich ist das der zweitniedrigste Wert nach Tirol. Österreichweit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,9 Prozent.
Bei Frauen war der Anstieg in Salzburg mit 4,5 Prozent stärker als bei Männern (+2,8 Prozent). Das hat unter anderem mit dem sukzessiv steigenden Pensionsalter bei Frauen zu tun. Bei Personen ab 50 Jahren war der Anstieg mit 6,2 Prozent stärker als in jüngeren Altersgruppen. Nach Bezirken verzeichnete lediglich der Pongau (-2,1 Prozent) einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit.
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