Arbeitslosigkeit steigt in Salzburg leicht

Bei Frauen war der Anstieg in Salzburg mit 4,5 Prozent stärker als bei Männern (+2,8 Prozent). Das hat unter anderem mit dem sukzessiv steigenden Pensionsalter bei Frauen zu tun. Bei Personen ab 50 Jahren war der Anstieg mit 6,2 Prozent stärker als in jüngeren Altersgruppen. Nach Bezirken verzeichnete lediglich der Pongau (-2,1 Prozent) einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit.