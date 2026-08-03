Mutter (86) wollte sich und Tochter (60) töten

Opfer wusste nicht, was Tod bedeutet

„Es war eine Tat nicht aus Hass, sondern aus Verzweiflung“, sagte Verteidiger Markus Kobler. Die Angeklagte habe ihr Leben der Pflege der Tochter gewidmet: „Sie hat ihre Bedürfnisse zurückgesteckt. Als der Sohn die Entscheidung zum Pflegeheim traf, war sie überzeugt, dass ihre Tochter abgeschoben werden würde. Und dass die Tochter nicht die Pflege und Hilfe bekomme, die sie brauche.“ Denn: Die Tochter kann nur die einfachsten Worte, nur die einfachsten Tätigkeiten machen. „Sie kann nur ihren Namen schreiben, aber nicht richtig lesen oder schreiben“, erzählte die 86-Jährige. „Weiß sie, was Tod bedeutet?“, fragte eine Richterin. Die dreifache Mutter schüttelte den Kopf: „Nein, weiß sie nicht.“ Und auf die Frage, ob ihr klar sei, dass sie für ihre Tochter den Tod entschieden habe, nickte die 86-Jährige.